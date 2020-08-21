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Son dakika haberi! ATO Başkanı Baran Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye, geleceğini enerji bağımsızlığının verdiği dinamizmle şekillendirecek.

Son dakika haberi! ATO Başkanı Baran Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Açıklaması
21.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:23

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye, geleceğini enerji bağımsızlığının verdiği dinamizmle şekillendirecek." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz yatağı keşfinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetli yönetimiyle yazılan bir başarı hikayesi olduğuna dikkati çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Karadeniz'de büyük doğal gaz rezervi keşfetmesinin ülke geleceği için çok önemli bir müjde olduğunu belirterek, "Türkiye geleceğini enerji bağımsızlığının verdiği dinamizmle şekillendirecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendi enerji kaynaklarını kendisinin aramasına yönelik politikasının ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunun bugün alınan müjdeyle daha iyi anlaşıldığına ve doğal gaz keşfinin ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçları olacağına vurgu yapan Baran, "Doğal gaz rezervi keşfi, Türkiye'nin 'Mavi Vatan' politikası konusundaki kararlılığının meyvesi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin yaklaşık 50 milyar metreküp olduğunu da hatırlatan Baran, ilk aramada keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin arama çalışmalarının devamında yükseleceğini kaydetti.

Baran, açıklamasında, şu görüşleri aktardı:

"Doğal kaynakları zengin bir coğrafyanın tam ortasında olmasına rağmen yıllarca bu kaynakları ithal ederek cari açık vermek zorunda bırakılan Türkiye, Cumhurbaşkanımızın başarılı yönetimiyle enerji konusundaki makus talihini yendi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u keşfiyle çağ başlatan milletimiz, Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği doğal gaz rezerviyle önümüzdeki yüzyıla da damgasını vuracak. Türkiye'nin 2023 yılında kendi doğal gazını üretip kullanan bir ülke haline gelmesiyle ithalat faturamız azalacak. Enerjide ithalata bağımlı konumda olan ülkemiz için bu rezervin varlığı, arz güvenliği ve müzakere gücü açısından da önem taşıyacak."

İş dünyası olarak Türkiye'nin kendi enerjisini üretebilmesi için yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da kaydeden Baran, "Coğrafyasının zorluklarına rağmen mazlum milletlerin yanında olmayı sürdüren Türkiye, elde ettiği bu başarıyla gelecek yüzyılın yıldızı haline gelecektir. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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