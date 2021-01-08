Son dakika haberleri | ATO'dan ticari hayata "aşı" önerisi
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Son dakika haberleri | ATO'dan ticari hayata "aşı" önerisi

08.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:20
Son dakika haberleri | ATO'dan ticari hayata

Son dakika habere göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ağırlıklı olarak hizmet ana sektörü altında yer alan ve pandemi önlemleri nedeniyle kapanmak veya kısmen hizmet vermek zorunda kalan işletmelerin faaliyetlerine devam etmesi için aşılamalarda öncelik verilmesini istedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ağırlıklı olarak hizmet ana sektörü altında yer alan ve pandemi önlemleri nedeniyle kapanmak veya kısmen hizmet vermek zorunda kalan işletmelerin faaliyetlerine devam etmesi için aşılamalarda öncelik verilmesini istedi. Baran, "Hizmet sektörü öncelikli aşılanacaklar kapsamına alınsın" dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada dünyanın çeşitli ülkelerinde pandemi konusunda kritik tablolar görülürken Türkiye'nin süreci başarıyla yönetmeye devam ettiğini ifade etti. Aşılamanın başlamasının önemine değinen Baran, korona virüs aşısı konusunda hizmet sektörüne öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti. Hizmet ana sektörü altında faaliyet gösteren restoran, lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin salgın sürecinde zor günler geçirdiğini belirten Baran, faaliyetleri İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile gel-al ve paket servis ile sınırlandırılan ve hükümet destekleri ile ayakta durmaya çalışan yeme-içme sektörünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Sektörün HES kodu ile yeniden faaliyete geçme talepleri olduğunu hatırlatan Baran, "Sağlık sektörü çalışanları ve 65 yaş üstü risk gruplarının yanı sıra hizmet ana sektörü altında faaliyet gösteren ve ciddi ölçüde ciro kaybı yaşayan işletmelerin çalışanlarının aşılanması ve müşterilerin de HES kodu ile işletmelere alınması, hem ticari hayatın devamı hem de sosyal hayata katılma konusunda çekimser davranan vatandaşlar açısından destekleyici olacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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