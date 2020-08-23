Son dakika haberi! Atlı polisler Aliağa'da göreve başladı Son dakika haberi: İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Aliağa ilçesinde göreve başladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Aliağa ilçesinde göreve başladı.

Aliağa ilçesinde, atlı polislerin göreve başlaması nedeniyle Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu'nun katılımıyla tanıtım programı düzenlendi. Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, atlı polislerin 12 kilometrelik sahil şeridinde devriye görevi yürüteceğini ifade etti. Balıkçıoğlu, "Aliağa'da atlı birliklerin göreve başlaması hususunda, öncelikle il emniyet müdürümüzün destekleri; kaymakamız ve belediye başkanımızın birlikte destekleri ile bizim taleplerimizle bugün atlık birliklerimizi halkımızla kavuşturduk. İleri ki zamanda atlı birliklerimizi zaman zaman; ama sıklıkla Aliağa'mızda göreceğiz. Bende sizin kadar merak ediyorum devriye görevinde halkımızın nasıl tepki vereceğini" dedi

Öte yandan iki atlı polis, Cumhuriyet Meydanı'ndan sahil şeridi boyunca ilk devriye görevi yaptı. Atlı polis timi, sahil bandındaki vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Atlı polisler devriyeleri esnasında ayrıca, sahil bandındaki vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA