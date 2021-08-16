Atina yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle 4 yerleşim birimi boşaltıldı
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Atina yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle 4 yerleşim birimi boşaltıldı

Atina yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle 4 yerleşim birimi boşaltıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında başlayan orman yangınları nedeniyle 4 yerleşim birimi tahliye edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında başlayan orman yangınları nedeniyle 4 yerleşim birimi tahliye edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 55 kilometre uzaklıktaki Villia bölgesinde ve 41 kilometre uzaklıktaki Keratea bölgesinde orman yangınları yeniden başladı. Yangınlardan yüzlerce dönümlük zeytinlik alan etkilenirken, şiddetli rüzgarlar yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Keretea'da yangınların kısa sürede büyümesi ile Synterina, Markati, Dimolaki ve Agios Konstantinos'taki halk tahliye edildi.

Yangın Sounio Milli Park'ını tehdit ediyor

Yangının Sounio Milli Park'ını tehdit ettiğini aktaran Saronikos Belediye Başkanı Petros Filippou, "Ateş bir yokuşu ve büyük bir vadiyi yaktı. Yokuşu tırmandı ve kuzey yönünde hareket ediyor. Sounio Milli Parkı'na ulaşırsa büyük sorunumuz olacak. Burada belirli alan büyük ağaçlara sahip" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)

Atina yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle 4 yerleşim birimi boşaltıldı
Atina yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle 4 yerleşim birimi boşaltıldı
Atina yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle 4 yerleşim birimi boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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