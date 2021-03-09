Atina'da sokaklar savaş alanına döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Atina'da sokaklar savaş alanına döndü

09.03.2021 22:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:10

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler sokağa inerek polis şiddetini protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler sokağa inerek polis şiddetini protesto etti. Barışçıl başlayan gösteriler ilerleyen saatlerde çıkan olaylar sonucu sokakları savaş alanına döndürdü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Nea Smyrni Meydanı'nda toplanan çoğunluğu öğrenci yaklaşık 6 bin kişi ülkedeki polis şiddetini protesto etti. Göstericiler, geçtiğimiz pazar günü polisin Nea Smyrni'de bir vatandaşı dövmesinin ardından sokağa indi.

Yunan basınında, polisin vatandaşı izinsiz gösteri yapmak istemesi sonucu müdahale ettiğini yazarken, bazı haberlerde ise adamın Covid-19 kısıtlamalarını uymadığı için polis tarafından dövüldüğü iddia edilmişti. Atina Savcılığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Barışçıl başlayan gösterilerde göstericilerin, ilerleyen saatlerde Nea Smyrni Emniyet Müdürlüğüne yürümek istemesi ile tansiyon yükseldi. Göstericiler, polise taş ve molotof kokteyli ile saldırırken, polis göstericileri dağıtmak için ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Çıkan olaylarda göstericilerin motosikleti 1 polise taş ve sopalarla saldırması sonucu ağır şekilde yaraladığı bildirildi.

Polis, protestocuların üstünden çıktığını iddia ettiği molotof kokteyli dolu bir torbanın fotoğrafını paylaştı.

-İHA-

Atina'da sokaklar savaş alanına döndü
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Serdar Ortaç Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ali Şansalan Halis Özkahya Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atina'da sokaklar savaş alanına döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 23:35:48. #1.14#
title