Son dakika haberi... Atık bitkisel yağlar çeşit çeşit sabun oldu

ERDEMLİ, MERSİN (İHA) - Atık bitkisel yağlar çeşit çeşit sabun oldu

MERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde öğretmen ve öğrenciler hazırladıkları proje ile atık bitkisel yağları toplayarak, çeşit çeşit sabun üretip geri dönüşüm sağladı. Geri dönüşümle yapılan sabunlar ise atık yağları getiren öğrencilere tekrar hediye olarak gönderildi.

Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde biyoloji ve kimya öğretmenleri eşliğinde öğrenciler "Dünyanın yağını eritiyorum projesi" başlattı. Proje kapsamında ilçedeki okullara broşür dağıtan öğrenciler, onların getirdikleri atık kimyasal yağları tek tek topladı. Toplanan yağlar, METEM'e getirilerek öğretmen ve öğrenciler eşliğinde limonlu, tarçınlı, Aloe veralı başta olmak üzere çeşit çeşit sabun üretti. İlk aşamada 500 kilogram atık yağ toplandığı ve bin adet sabun üretilerek, atık yağları getiren öğrencilere hediye olarak gönderilmeye başlandığı belirtildi. Yapılan çalışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük yerinde inceleyip, Okul Müdürü Mustafa Tat ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Yapılan proje ile ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Doğaya sahip çıkmak, öğrencilerde doğa bilinci oluşturmak için atık yağları arkadaşların yaptıkları projeyle topluyoruz. Dünyanın yağını eritiyoruz projesiyle ilçemizdeki okullardaki öğrencilere bir duyuru gerçekleştirdik. Öğrencilerin topladıkları atık yağları Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi biyoloji ve kimya öğretmenlerimiz sabuna dönüştürüyorlar. Buradan elde ettiğimiz sabunları da yağ toplayan öğrencilerimize geri ulaştırıyoruz. Bu güne kadar 500 litre yağ topladık, şuana kadar bin adet sabun yaparak öğrencilerimize ulaştırdık" dedi.

"Amaç atık yağların toprağa karışmasını önlemek"

Projede yer alan okulun biyoloji öğretmeni Şerafettin Özaydın ise "Projemizin amacı ilçemizdeki kızartma sonucu oluşan, evlerde oluşan atık yağların değerlendirilmesi daha ziyade toprağa karışmasını önleyerek çevre temizliğine katkı sunmak, farkındalığını oluşturmak, amacımız ilk etapta buydu. Daha sonra da oluşan sabunları paketleyerek öğrencilerimize broşürlerle beraber, yağları lavaboya neden dökmemeliyiz, kızartma yağları doğaya niçin zarar veriyor bilgilendirme yapıyoruz. Hem öğrencilerimiz bunun farkındalığına varıyor, hem de geri dönüşüm olarak sabun yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk amaçlarının atık yağları toprağa, suya göndermemek olduğunu dile getiren öğrencilerden Dilara Çocuk, daha sonra ise küçük ve büyükleri bu konuda bilinçlendirerek doğaya sahip çıkmak olduğunu kaydetti.