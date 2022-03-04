Son dakika haberi: Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası, Mısır'ın başkenti Kahire'de sürüyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 25 metre spor tabanca kategorisinde yarışan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasını 572 puanla 30. sırada tamamladı.

Organizasyon 8 Mart Salı günü sona erecek.