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Son dakika haberi | Ateşli silahla yaralanan kaya kartalı tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Ateşli silahla yaralanan kaya kartalı tedavi altına alındı

Son dakika haberine göre Hakkari'de ateşli silahla yaralanan yavru kaya kartalı tedavi altına alındı.

Hakkari'de ateşli silahla yaralanan yavru kaya kartalı tedavi altına alındı.

Ateşli silahla yaralandığı tespit edilen yavru kaya kartalı, Orman Su işleri Müdürlüğü personelleri tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine getirilerek tedavi altına alındı. Veteriner hekim tarafından röntgenleri çekilen kaya kartalının yapılan tetkiklerinde sağ kanadı ekleminde gövdeye yakın ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak transversal kırık tespit edildi. Gerekli tedavileri yapılan kaya kartalı, daha sonra Van'a sevk edildi. - HAKKARİ

Son dakika haberi | Ateşli silahla yaralanan kaya kartalı tedavi altına alındı

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