Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü
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Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü

10.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:48

Ermenistan ordusu, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi. İyi organize olmuş Azerbaycan birimleri tarafından püskürtülen saldırıda 38 Ermeni askeri öldürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e saldırmaya çalıştığı bildirildi.

Açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı.

38 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu kaydedildi.

ERMENİSTAN ORDUSU AĞDAM İLİNE DE SALDIRDI

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan'ın ateşkesi alenen ihlal ederek Ağdam ilinin köylerine ateş açtığı bildirildi. Saldırı sonucu Çemenli köyünde Gündüz Hüseynov (46) yaşamını yitirdi. Ermenistan'ın son 2 haftadaki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 32'ye çıktı.

ATEŞKES ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLADI

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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