Son Dakika | Ateşehir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ateşehir'de Geri Dönüşüm tesisinde yangın

İSTANBUL - Ataşehir'de bulunan geri dönüşüm tesisinde, işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Ataşehir Ferhatpaşa Yolu Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde saat 18.30 sıralarında, işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sebebi ile işçiler kısa süreli panik yaşadı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına devam etti. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.