Son dakika haberi: ATB eski başkanlarından Ulvi Yerebakan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi: ATB eski başkanlarından Ulvi Yerebakan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: ATB eski başkanlarından Ulvi Yerebakan hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Antalya Ticaret Borsası'nın eski başkanlarından Ulvi Yerebakan 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Antalya Ticaret Borsası'nın eski başkanlarından Ulvi Yerebakan 91 yaşında yaşamını yitirdi.

1930 yılında Antalya'da doğan Ulvi Yerebakan, 1950'de üyesi olduğu Borsa'da 2005 yılına kadar aktif olarak görev aldı. Antalya Ticaret Borsası'nda 1978-1981 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1987-1992 yılları arasında da Meclis Başkanlığı yapan Ulvi Yerebakan, borsanın çeşitli organlarında çalıştı. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Yerebakan, Antalya'nın en renkli simaları arasında yer alıyordu. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Ulvi Yerebakan, Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Çandır'dan başsağlığı mesajı"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya'da ticaretinin gelişmesine katkı sağlayan Ulvi Yerebakan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti. Yaşama sevinciyle tanıdığı Yerebakan'a Allah'tan rahmet dileyen Çandır, Yerebakan'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Laf atma tartışması kanlı bitti! Kız arkadaşının yanında acımadan öldürdüler
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kız arkadaşının yanında acımadan öldürdüler
Son dakika haber... Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika haber... Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı
Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beren Saat Pınar Altuğ Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: ATB eski başkanlarından Ulvi Yerebakan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 10:27:33. #1.11#

title