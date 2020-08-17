Son dakika haberi: Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yeni ekibini belirledi Son dakika teknoloji haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeniden Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni ekibini belirledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeniden Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni ekibini belirledi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim törenine, yeni rektör yardımcılarının yanı sıra bir önceki dönem görev yapan rektör yardımcıları da katıldı.

Rektörlüğünün ilk döneminde birlikte çalıştığı yardımcılarına plaket veren Çomaklı, yardımcılarına Atatürk Üniversitesine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Eski yardımcıları Prof. Dr. Ali Şahin, Prof. Dr. Ayhan Çelik, Prof. Dr. Medine Güllüce, Prof. Dr. Nihat Yatkın ve Prof. Dr. Sezai Ercişli ile birçok başarılı projenin altına imza attıklarını bildiren Çomaklı, bundan sonraki çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Yeni rektör yardımcıları Prof. Dr. Atilla Keskin, Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Prof. Dr. Hüseyin Özer ve Prof. Dr. Selahattin Çelebi ile bir araya gelen Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA