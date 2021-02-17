Son dakika haberi: Ataşehir'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Ataşehir'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

17.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:02
Son dakika haberi: Ataşehir'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Ataşehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Ataşehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi 3034 Sokak'ta tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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