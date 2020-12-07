Son dakika haber... Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi
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Son dakika haber... Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi

07.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:16

Gelen son dakika haberlerine göre Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi Şahıs, PTT içerisinde polise teslim oldu Ataşehir'de bir PTT şubesine gelen silahlı şahıs soygun girişiminde bulundu.

Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi

Şahıs, PTT içerisinde polise teslim oldu

İSTANBUL - Ataşehir'de bir PTT şubesine gelen silahlı şahıs soygun girişiminde bulundu. Vezneden paraları alan soyguncu bir süre sonra aldığı para ve silahı bırakarak PTT içerisinde polis ekiplerine teslim oldu.

Olay saat 10.00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre silahlı bir kişi PTT şubesine girerek güvenlik görevlisini silah doğrultarak etkisiz hale getirdi. Vezneden paraları alan soyguncu bir süre sonra PTT şubesinden çıkmadan aldığı paraları ve silahı masaya bıraktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler PTT şubesine girerek soygun girişiminde bulunan şahsı gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. PTT şubesi içerisinde bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Olaya tanık olan Fuat Eren, "Akli dengesi olmayan birisiymiş galiba. Silahı nereden nasıl bulmuş bilmiyoruz. İçeri giriyor, soygunu yapıyor, sonra parayı geri verip polisi arayın diyor. Kendisi polisi çağırtmış. Silah sesi duymadık" dedi.

Son dakika haber... Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi
Son dakika haber... Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi
Son dakika haber... Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi
Son dakika haber... Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi
Son dakika haber... Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi
Son dakika haber... Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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