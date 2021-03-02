/ek bilgilerle / Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın; Mahsur kalan işçiler böyle kurtuldu

ATAŞEHİR'de mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA- ATAŞEHİR'de mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında bir itfaiye eri de dumandan etkilendi. İçeride mahsur kalan işçilerin kaçış anı kameraya yansıdı.

Yangın saat 12.50 sıralarında Ferhatpaşa mahallesinde bulunan 2 katlı mobilya fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfiaye ve sağlık ekibi sevkedildi. Yangında zaman zaman patlamalarda yaşandı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı yangına ekipler yerden ve merdiven aracıyla müdahale etti.

YANGINDA MAHSUR KALANLARIN KAÇIŞ ANI

Yangında, içeride mahsur kalan iki işçi duvardan sarktıktan sonra tabelalara tutunarak ikinci kattan aşağıya indi. Mahalle sakinleri alevlerden kaçan işçiler için seferber oldu. O anlar kameraya da yansıdı. 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın söndürme çalışmaları sırasında sırasında itfaiye aracının önünde kalan bir otomobil çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Yangında ilk belirlemeye göre yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.1 itfaiye eri de dumandan etkilenince ambulansta müdahale edildi. İtfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı