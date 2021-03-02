/ek bilgilerle / Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın; Mahsur kalan işçiler böyle kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

/ek bilgilerle / Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın; Mahsur kalan işçiler böyle kurtuldu

02.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:41
/ek bilgilerle / Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın; Mahsur kalan işçiler böyle kurtuldu

ATAŞEHİR'de mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada yangın çıktı.

Ali Kerem BENGİ -Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA- ATAŞEHİR'de mobilya imalat ve satışı yapılan 2 katlı fabrikada  yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangında  bir itfaiye eri de dumandan etkilendi. İçeride mahsur kalan işçilerin kaçış anı kameraya yansıdı.

Yangın saat 12.50 sıralarında Ferhatpaşa mahallesinde bulunan 2 katlı mobilya fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfiaye ve sağlık ekibi sevkedildi. Yangında zaman zaman patlamalarda  yaşandı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı yangına  ekipler yerden ve merdiven aracıyla müdahale etti.

YANGINDA MAHSUR KALANLARIN KAÇIŞ ANI

Yangında, içeride mahsur kalan iki işçi duvardan sarktıktan sonra tabelalara tutunarak ikinci kattan aşağıya indi. Mahalle sakinleri alevlerden kaçan işçiler için seferber oldu. O anlar kameraya da yansıdı.  2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın söndürme çalışmaları sırasında  sırasında  itfaiye aracının önünde kalan bir otomobil çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Yangında ilk belirlemeye göre yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.1 itfaiye eri de dumandan etkilenince ambulansta müdahale edildi. İtfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Zeki Müren Sedat Kapurtu
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Caner Erkin Gökhan Gönül Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: /ek bilgilerle / Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın; Mahsur kalan işçiler böyle kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:47:26. #1.16#
title