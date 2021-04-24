ATAŞEHİR'DE KAHVEHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI
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ATAŞEHİR'DE KAHVEHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatte açık olan bir kahvehaneye baskın düzenlendi.

ATAŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatte açık olan bir kahvehaneye baskın düzenlendi. Baskında içeride bulunan 11 kişiye toplam 38 bin 159 lira para cezası kesildi.

Ataşehir'de polis ekipleri, geçtiğimiz perşembe günü saat 23.30'da kısıtlamaya rağmen açık olan kahvehaneye baskın yaptı. Bu sırada içeride oyun oynayan 11 kişiye, sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma yasağına uymamaktan, '1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. Maddesi gereğince toplam 38 bin 159 lira para cezası kesildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kahvehane Ataşehir İlçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

ATAŞEHİR'DE KAHVEHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI
ATAŞEHİR'DE KAHVEHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI
ATAŞEHİR'DE KAHVEHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI
ATAŞEHİR'DE KAHVEHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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