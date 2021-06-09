Son dakika haberleri... Ataşehir'de işyeri yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Ataşehir'de meydana gelen yangında bir işyerinde maddi hasar oluştu.

Ataşehir'de meydana gelen yangında bir işyerinde maddi hasar oluştu.

Kayışdağı Mahallesi Çeşme Caddesi'nde parke imalatı yapan bir işyerinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan