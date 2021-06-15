CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE MÜSİLAJ GERİ DÖNDÜ
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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE MÜSİLAJ GERİ DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nin kabusu olan müsilaj için seferberlik başlatıldı.

Marmara Denizi'nin kabusu olan müsilaj için seferberlik başlatıldı. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu. Sahilde biriken müsilajlar, bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına dolduruldu. Ekipler çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE MÜSİLAJ GERİ DÖNDÜ
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE MÜSİLAJ GERİ DÖNDÜ
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE MÜSİLAJ GERİ DÖNDÜ
CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE MÜSİLAJ GERİ DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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