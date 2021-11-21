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Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de düğün sonrası iki grup arasında tartışma çıktı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de düğün sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma yumruklu kavgaya döndü. Polis ekiplerinin havaya ateş açarak ayırdığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşam saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, düğün için bir araya gelen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında aile bireyleri araya girmek istese de sonuç alamadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki grubu ayırmakta güçlük çeken ekipler, havaya ateş açarak iki grubu ayırdı. Yaşanan tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada

Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada

Ataşehir'de düğün çıkışı aile kavgası kamerada

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