Son dakika haberi | ATAŞEHİR'DE CİNAYETLE SONUÇLANAN ACİL SERVİSTEKİ SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Son dakika haberi: MALTEPE'de başlayan ve Ataşehir'de bir hastanenin acil servisinde devam eden, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının, hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de başlayan ve Ataşehir'de bir hastanenin acil servisinde devam eden, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının, hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Cinayetle sonuçlanan iki gurup arasındaki husumette taraflar sosyal medyadan paylaştıkları videolarla birbirlerini tehdit etmişlerdi.

Olay 1 Ocak Cumartesi günü Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan kavgada taraflardan Kurtuluş K. elindeki silahla 2 kişiyi bacaklarına ateş ederek yaraladı. Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

VİDEO İLE MESAJ VERDİĞİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Olaydan 3 saat sonra Kurtuluş K., sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak, husumet yaşadığı kişilerin isimlerini sayıp, tehdit etti. Karşı taraf da yayınlanan videoya aynı şekilde cevap verdi. Daha sonra taraflardan Anıl Çiçek, Başıbüyük'te yaralanan arkadaşlarını ziyaret etmek için hastaneye gitti. Bir süre sonra Kurtuluş K. da hastaneye geldi ve hastanenin acil servisinde gördüğü Anıl Çiçek'e 8 kez ateş etti. Çiçek, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan Kurtuluş K. ise hastaneden yaya olarak uzaklaştı. Kısa sürede yakalanan Kurtuluş K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, hastanenin acil servisinde yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kurtuluş K.'nın hastanenin acil servisindeki Anıl Çiçek'in arkasında bir süre beklediği, ardından Çiçek'e peş peşe ateş ettiği, acil serviste bekleyen vatandaşların panikle kaçtığı ve şüpheli Kurtuluş K.nın koşarak hastaneden ayrıldığı görülüyor.