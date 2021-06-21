Son dakika haberi: Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı
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Son dakika haberi: Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı

Son dakika haberi: Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın (41) öldüğü, bir çalışanın da yaralandığı silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın (41) öldüğü, bir çalışanın da yaralandığı silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 15 Haziran'da Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki silahlı saldırıda Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Mert A.'nın yaralanması ve içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantanın gasbedilmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 6 şüphelinin 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık şüpheli E.V'yi ise "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.V'nin tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan gözaltında bulunan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Küçükbakkalköy Başar Sokak'ta bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan ile yanındaki Mert A'ya, 15 Haziran'da iş yerinin önünde park halindeki aracın bagaj tarafında bulunurlarken yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan silah çekilmişti.

Bagajda, içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnilmesi üzerine ateş açmıştı. Saldırıda Koçan ve Mert A. yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçmıştı.

Başından vurulan Sibel Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bu arada, aracın bagajında Koçan'ın evinden iş yerine getirdiği 3 ayrı çantada yaklaşık 10 milyon lira bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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