Son dakika haberi: Ataşehir'de bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika haberi: Ataşehir'de bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Ataşehir'de bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haber... Ataşehir'de müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir'de müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeni Çamlıca Mahallesi Sarıçiçek Sokak'taki iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Binadakiler dışarı çıkarılırken, polis yangını izlemek için gelen vatandaşları uzak durmaları konusunda uyardı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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