Son dakika haberi | Atama kararları Resmi Gazete'de Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tu¨rk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tu¨rk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne Ahmet Can Acaroğlu ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Mu¨du¨r Yardımcılığına Ertan Göv atandı. Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Mu¨şavirliğine, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilecik Defterdarı Mustafa Şahin, Diyarbakır Defterdarı Mecit Özdemir, Kars Defterdarı Senem Topal ve Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş görevinden alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Başkontrolörlu¨klerine, hazine kontrolörleri Halil Yanık, Murat Erinç Bayrakcı ve Alper Ergen atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Mu¨fettişliğine, yeterlilik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Mu¨fettiş Yardımcısı Pınar Bilgen getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Bayburt İl Milli Eğitim Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne Cengiz Karakaşoğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne Yasin Tepe, Gu¨mu¨şhane İl Milli Eğitim Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne Seydi Doğan, Konya İl Milli Eğitim Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne, Çorum İl Milli Eğitim Mu¨du¨ru¨ Seyit Ali Büyük, Muğla İl Milli Eğitim Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne, Aydın İl Milli Eğitim Mu¨du¨ru¨ Pervin Töre, Muş İl Milli Eğitim Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne Emin Engin, Hakkari İl Milli Eğitim Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne Bilal Gür ve Ordu İl Milli Eğitim Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne Mehmet Fatih Vargeloğlu atandı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seyfullah Okumuş, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Ulaştırma Hizmetleri Du¨zenleme Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨ne, 1. Bölge Müdürü Murat Baştor, Denizcilik Genel Mu¨du¨r Yardımcılığına Burak Aykan, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mu¨kremin Kara, Haberleşme Genel Mu¨du¨r Yardımcılığına Esma Dilek ve 1. Bölge Müdürlüğüne Serdar Yücel atandı. Rektör atamaları Anadolu Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi. Tu¨rk Patent ve Marka Kurumu yönetim kurulu üyeliğine Ebubekir Gizligider atandı. Vakıflar Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨ 1. Hukuk Mu¨şaviri Oya Ercil görevden alındı ve bu suretle boşalan 1. Hukuk Müşavirliğine Abdulkadir Sarı getirildi. Kaynak: AA