Son dakika haberi: Atakum'dan giden yardım tırları yangın bölgesine ulaştı
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Son dakika haberi: Atakum'dan giden yardım tırları yangın bölgesine ulaştı

Son dakika haberi: Atakum'dan giden yardım tırları yangın bölgesine ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Samsun'da Atakum Belediyesi'nin Atakum'da bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı güç birliği sonrasında yola çıkardığı 2 yardım tırı yangın bölgesine ulaştı.

Samsun'da Atakum Belediyesi'nin Atakum'da bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı güç birliği sonrasında yola çıkardığı 2 yardım tırı yangın bölgesine ulaştı.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ile 137 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Atakum Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile yangın bölgelerine ihtiyaç malzemesi göndermek için yaptığı güç birliği sonrasında kısa sürede yardım tırlarını tamamlayarak yola çıkardı. Cuma akşamı yola çıkan tırlar Antalya ve Muğla'ya ulaştı.

El birliğiyle hazırlandı

Samsunlu yardımseverlerin el birliği ile hazırladığı, Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nden uğurlanan yardım kolilerinde su, hayvan yemi, hijyenik malzeme, konserve, ilaç, iç çamaşırı, çorap, el feneri, kafa lambası, ev tekstil, kuru gıda, mutfak gereçleri, fenerler için pil, yanmaz eldiven, power bank, n95 gaz maskesi, çocuk bezi, kıyafet, oyuncak yer aldı. - SAMSUN

Son dakika haberi: Atakum'dan giden yardım tırları yangın bölgesine ulaştı
Son dakika haberi: Atakum'dan giden yardım tırları yangın bölgesine ulaştı
Son dakika haberi: Atakum'dan giden yardım tırları yangın bölgesine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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