Son dakika haberi! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika dünya haberi: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 309 bin 408'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 309 bin 408'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 129 bin 225'e yükselirken; vaka sayısı ise 8 milyon 773 bin 479'a çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 738 BİN 322

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 40 bin 582'ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 738 bin 322'ye çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 514 bin 496 olarak raporlanırken, can kaybı ise 11 bin 580 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 428 BİN 965

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 428 bin 965'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 159 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 457 BİN 735

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 bin 37 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 457 bin 735 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı