Son dakika haberi: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika haber: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 45 bin 955'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 45 bin 955'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 103 bin 600'e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 685 bin 82 oldu.

İRAN'DA VAKA SAYISI 475 BİN 674

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 27 bin 192 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 475 bin 674'e yükseldi. Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 370 bin 132 olurken can kaybı ise 5 bin 375 olarak raporlandı.IRAK'TA VAKA SAYISI 382 BİN 949Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 382 bin 949'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 464 kişi olarak raporlandı.SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 336 BİN 766Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 898 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 336 bin 766 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 322 bin 55 kişinin iyileştiği açıklandı.PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 315 BİN 727'YE ULAŞTI

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 315 bin 727 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 523 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 324 bin 762 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 840 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı