Son dakika haberi... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Son dakika haberi... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika haberleri... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 562 bin 894'e yükseldi.

Son dakika haberi... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
11.07.2020 09:15 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:40

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 562 bin 894'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 22 bin 144'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 752 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 562 bin 894'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 752 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 246 bin 351'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 65 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 123'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 153 bin 134 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 822 BİN 603'E YÜKSELDİHindistan'da ise toplam vaka sayısı 822 bin 603'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 22 bin 144 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 516 bin 206 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 45 BİN 613Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 45 bin 613'e ulaşırken; toplamda 41 bin 780 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 72 BİN 347Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 469 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 72 bin 347 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 33 bin 529 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 52 BİN 914 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 52 bin 914 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 13 bin 230 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1360 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

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