Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
24.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:21

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 485 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 983'e yükseldiği ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 297 bin 83'e çıktığı ülkede, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 182 bin 875'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Pakistan

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 496 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 293 bin 261'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 244'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 276 bin 829'a yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 4 bin 686 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 194 bin 252'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 10'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 132 bin 42'ye ulaştı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakaları 1877 artarak 155 bin 412'ye ulaştı.

Virüse bağlı ölenlerin sayısı 79 artışla 6 bin 759'a, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 560 artışla 111 bin 60'a yükseldi.

Vaka sayıları başkent Cakarta'da 34 bin 103'e, Doğu Cava'da 30 bin 635'e, Bali'de 4 bin 576'ya ve Açe'de 1241'e çıktı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 51 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 1'inin Singapur vatandaşı, 7'sinin yurt dışı irtibatlı kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 404'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 54 bin 164 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 397 olduğu ülkede bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 222 kişi iyileşti, 117 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkedeki Kovid-19 vakaları 7 artarak toplam 9 bin 274'e yükseldi.

Bugün 6 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 8 bin 965, aktif vakalar ise 184 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 692'ye yükseldiği Hong Kong'da virüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 52 kişi de iyileşti.

Hong Kong'da son dönemde vaka sayılarının artması üzerine yeniden uygulamaya geçirilen sosyal mesafe tedbirlerinin 1 hafta daha uzatılarak 25 Ağustos'a kadar sürmesine karar verilmişti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

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Kaynak: AA

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