Son dakika haberi | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Son dakika haberi | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Son dakika haberi | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
13.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:12

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 162 kişi yaşamını yitirdi.

Böylelikle ülkede en fazla günlük can kaybı görüldü.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 124 yeni vaka kaydedildi.

Filipinler'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı sayısı 1534'e, vaka sayısı 56 bin 259'a ulaştı. Salgında, iyileşenlerin sayısı 807 artışla 16 bin 46'ya yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 99 yeni vakanın tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 186 bin 894'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 2 bin 391'e çıktığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 98 bin 317 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Tayland

Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 kişide Kovid-19 saptandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 220'ye çıktığı, virüs nedeniyle ölen olmadığı belirtildi.

Tespit edilen yeni vakaların Kuveyt, Bahreyn ve Mısır'dan ülkeye gelip karantina altında olanlarda görüldüğü kaydedildi.

Son 52 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmeyen Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 90 kişi iyileşti, 72 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 7 artarak 8 bin 725'e yükseldi.

Bir kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 520, aktif vaka sayısı ise 83 oldu.

Toplam 122 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede son 2 gündür Kovid-19'dan ölen olmadı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 1282 artışla 76 bin 981'e çıktığını açıkladı.

Yurianto, hayatını kaybedenlerin sayısının 50 artarak 3 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısının da 1051 artarak 36 bin 689'a yükseldiği bilgisini paylaştı.

Vakalar, başkent Cakarta'da 14 bin 797'ye, Doğu Cava'da 16 bin 877'ye, Bali'de 2 bin 257'ye ve Papua'da 2 bin 365'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 322 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, ölen olmadığı belirtildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 5'inin yurt dışı kaynaklı, 2'sinin Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğu, 9'unun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da saptanan toplam Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 283'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 42 bin 285 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Bu arada Singapur Polis Kuvveti ile Göç ve Kontrol Noktaları Merkezinin yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ülkede yayılmasını önlemek için "devre kesici" süreç olarak adlandırılan önlemlere uymadıkları gerekçesiyle 12 kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.

Tokyo'da vakalar 8 bini geçti

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 245 artarak 22 bin 949'a, ölü sayısı bir artışla 997'ye yükseldi.

Son bir günde yeni 119 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 8 bin 46'ya ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 2 bin 45, Kanagawa'da 1758, Saitama'da 1476, Hokkaido'da 1296, Çiba'da 1129, Fukuoka'da 924, Hyogo'da 739 oldu.

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Kaynak: AA

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