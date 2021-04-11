Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberleri: Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 410 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 488 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20'si yurt dışı bağlantılı 614 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 109 bin 559'a çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1768'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 100 bin 109 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede 1 milyon 156 bin 950 doz Kovid-19 aşısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, 60 yaş altı hastalar için bazı riskler doğurduğu gerekçesiyle kullanımını durdurduğu aşılarının "faydalarının risklerinden" fazla olduğunun anlaşılması üzerine yeniden kullanıma sunulacağını bildirdi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 13 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 581'e yükseldi.

Bölgede virüs nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 193 kişinin tedavisi tamamlandı.

Yetkililer, 26 Şubatta başlayan aşılamalarda 791 bin 300 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 681 artışla 864 bin 868'e çıktı.

Son 24 saatte 201 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 14 bin 945'e çıktı, 703 bin 404 kişi iyileşti.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, başkent Manila ve bazı büyük kentlerdeki Kovid-19 tedbirlerinin yarından itibaren hafifletileceğini duyurdu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 20 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 653 vakanın görüldüğü ülkede 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 332 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi

Açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 967 vaka ile toplam vaka sayısı 32 bin 625'e çıktı.

Son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 97'ye yükselirken, 28 bin 214 kişi de sağlığına kavuştu.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 5 bin 819 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 684 bin 756'ya yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 78 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 939'a çıktı, 576 bin 590 kişinin tedavisi tamamlandı.

Artan vaka sayıları nedeniyle Bangladeş'te hükümet, 14 Nisan'dan itibaren bir hafta boyunca tam kapanmaya gidileceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın