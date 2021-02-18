Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 89 bin 806 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 650 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31'i yurt dışı bağlantılı, 621 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 85 bin 567'ye çıktı.

Son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1544'e yükseldi. Bugüne dek 75 bin 896 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı yaşanmazken 8 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 821'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 197 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 298 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 bin 881 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 950 bin 201'e çıktı, 10 milyon 656 bin 845 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 101 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 156 bin 14'e yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1744 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 555 bin 163'ü buldu.

Son 24 saatte 96 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 673'e, iyileşenlerin sayısı 512 bin 163'e ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 391 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 542 bin 268'e yükseldi.

Son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 8 bin 329'a çıktı. Ülkede bugüne dek 489 bin 932 kişi iyileşti.?????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 832 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 676 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 150 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 25 bin 111'e çıktığı ülkede bugüne kadar 82 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 946 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı bağlantılı 2 Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 940'a çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer