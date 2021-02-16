Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Bir son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 16 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 89 bin 788 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 547 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 28'i yurt dışı bağlantılı, 457 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 84 bin 325'e çıktı.

Son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1534'e yükseldi. Bugüne dek 73 bin 551 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı yaşanmazken 8 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 797'ye yükseldi.

Günlük vaka sayısı 18 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı sayısı 194'e yükseldi.

Kentte bugüne kadar 10 bin 232 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 121 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 925 bin 710'a çıktı, 10 milyon 633 bin 25 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 155 bin 813'e yükseldi. Halen tedavisi süren 136 bin 872 hasta bulunuyor.

Öte yandan ülkede şimdiye dek 8 milyon 740 binden fazla aşı yapıldığı bildirildi. Bunlardan 8 milyon 570 binini ilk doz aşılar oluştururken yaklaşık 170 bin kişiye ikinci doz aşıların yapıldığı belirtildi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1391 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 552 bin 246'yı buldu.

Son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 524'e, iyileşenlerin sayısı 511 bin 796'ya ulaştı.

Federal hükümet, salgın nedeniyle geçen yıldan bu yana kapalı olan sinema ve eğlence merkezlerinin açılışının en az iki hafta daha erteleneceğini bildirdi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 396 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 541 bin 434'e ulaştı.

Son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 8 bin 298'e çıktı. Ülkede bugüne dek 488 bin 621 kişi iyileşti.?????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 4 gündür yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmayan ülkede günlük vaka sayısı son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Toplam 59 bin 810 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 641 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 72 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 24 bin 876'a çıktığı ülkede bugüne kadar 82 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 563 kişi sağlığına kavuştu.

Avustralya

Avustralya'da son 24 saatte 5 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısı 208 bin 905'e ulaşırken bugüne dek virüs bulaşan 909 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 128 kişi sağlığına kavuştu.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da son 24 saatte yeni vaka tespit edilmezken, virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 2 bin 336'da kalırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı. Bugüne dek 2 bin 265 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkenin en büyük kenti Auckland'da Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan bulaşıcı mutasyonunun görülmesi üzerine dün 3 günlük karantina ilan edilmişti. Kentteki tüm okullar ve zorunlu ihtiyaçlara hizmet edenler dışındaki işletmeler kapatılırken, giriş ve çıkışlar durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin