Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı, 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Çin'de bugüne kadar 89 bin 692 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 83 bin 880 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 46'sı yurt dışı bağlantılı 372 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 80 bin 896'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1471'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 70 bin 865 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 59 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 826 bin 363'e çıktı, 10 milyon 522 bin 601 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 154 bin 996'ya yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 292 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 538 bin 62 oldu.

Son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 8 bin 205'e çıktı.

Ülkede bugüne dek 483 bin 372 kişi iyileşti.?????

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1790 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 537 bin 310'u buldu.

Ülkede son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 179'a, iyileşenlerin sayısı 499 bin 798'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 24 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 699 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 405 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 237 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 23 bin 371'e çıktığı ülkede, virüs saptanan 16 bin 942 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 927'ye çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın