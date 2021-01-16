Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 58 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 498 bin 691'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 884'e, iyileşenlerin sayısı ise 460 bin 133'e yükseldi.

Hükümet, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türünün yayılmasını önlemek üzere aralarında ABD, İngiltere ve Çin'in olduğu 32 ülkeden gelenlere uyguladığı seyahat yasağının 31 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 578 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 527 bin 63'e çıktı.

Son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 883'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5'i yurt içi kaynaklı 24 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 59 bin 83 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 771 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 50 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 503'e yükseldi. Salgın nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 162 kişinin yaşamını yitirdiği Hong Kong'da Kovid-19 bulaşan 8 bin 724 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21'i yurt dışı kaynaklı 230 Kovid-19 vakasına rastlandı, salgın nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Ölü sayısının 70'e, vaka sayısının 11 bin 680'e çıktığı ülkede, virüs bulaşan 8 bin 906 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Yurt dışı kaynaklı vakalara Endonezya, Rusya, Güney Afrika, ABD ve Filipinler'den gelen kişilerde rastlandı.

Toplam vaka sayısının 850'ye çıktığı Tayvan'da, virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'den "yeni vakalar yurt dışı kaynaklı" açıklaması

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Şiaovey, yaptığı yazılı açıklamada, Aralık 2020'den bu yana başkent Pekin ile Sıçuan, Liaoning, Hıbey, Heylongciang eyaletlerinde birbiri ardına Kovid-19 vakası görüldüğüne işaret etti.

Söz konusu yeni vakaların taşıdıkları özellikleri itibariyle tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu kaydeden Ma, bu vakaların ya yurt dışından gelen yolcular ya da soğuk hava zinciri ürünlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı