Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1400 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 442 bin 785'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 670'e, iyileşenlerin sayısı 408 bin 790'a yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 58 bin 285'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 168 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 202 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 481 bin 945'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 6 bin 906'ya yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 100 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 76'ya çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenin olmadığı Hong Kong'da şimdiye kadar 112 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 5 bin 696 kişi sağlığına kavuştu.???????

Hong Kong, Kovid-19 vakalarındaki artışını önlemek amacıyla yeni kısıtlamalar getirileceğini açıkladı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle saat 18.00'den sonra restoranlarda yeme-içmenin yasaklanacağını bildirdi.

Masaj ve güzellik salonları ile spor salonlarının da geçici olarak kapatılacağı belirtildi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 126'ya çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 874 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 718'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 582 kişi sağlığına kavuştu.

Avustralya

Avustralya, Kovid-19'la mücadelede vatandaşlarının ülkeden çıkma yasağını marta kadar uzattığını açıkladı.

Avustralya yönetimi, virüsle mücadele kapsamında, istisnai durumlar dışında uluslararası yolcu gemilerine getirilen yasağın 3 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer