Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

08.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:38
Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberlerine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1400 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 442 bin 785'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 670'e, iyileşenlerin sayısı 408 bin 790'a yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 58 bin 285'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 168 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 202 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 481 bin 945'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 6 bin 906'ya yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 100 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 76'ya çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenin olmadığı Hong Kong'da şimdiye kadar 112 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 5 bin 696 kişi sağlığına kavuştu.???????

Hong Kong, Kovid-19 vakalarındaki artışını önlemek amacıyla yeni kısıtlamalar getirileceğini açıkladı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle saat 18.00'den sonra restoranlarda yeme-içmenin yasaklanacağını bildirdi.

Masaj ve güzellik salonları ile spor salonlarının da geçici olarak kapatılacağı belirtildi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 126'ya çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 874 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 718'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 582 kişi sağlığına kavuştu.

Avustralya

Avustralya, Kovid-19'la mücadelede vatandaşlarının ülkeden çıkma yasağını marta kadar uzattığını açıkladı.

Avustralya yönetimi, virüsle mücadele kapsamında, istisnai durumlar dışında uluslararası yolcu gemilerine getirilen yasağın 3 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

İlgili Haberler

Son dakika haber: KUALA LUMPUR - Kovid-19 salgını, Malezya'da kent tarımına ilgiyi artırdı
Son dakika haber: KUALA LUMPUR - Kovid-19 salgını, Malezya'da kent tarımına ilgiyi artırdı
Son dakika haber: TRT World Forum 2020'de Kovid-19 sonrası dış ilişkilerde yeni dönem ele alındı
Son dakika haber: TRT World Forum 2020'de Kovid-19 sonrası dış ilişkilerde yeni dönem ele alındı
Mardin Kovid-19 salgınına rağmen ihracatını artırdı
Mardin Kovid-19 salgınına rağmen ihracatını artırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Perihan Savaş Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Kaza Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:02:36. #1.15#
title