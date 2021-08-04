Son dakika haberi: Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
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Son dakika haberi: Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Son dakika haberi: Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde Haziran 2020'den bu yana ilk kez yerel kaynaklı 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmasının ardından kent genelinde test yapma kararı alınırken, bu durum halihazırda Çinli yetkililerin piyasa düzenlemeleri nedeniyle baskı altında kalan pay piyasalarında endişe unsuru olarak öne çıktı.

Salgın nedeniyle Şubat 2020'den bu yana 1.860 işletmenin iflas ettiği ve bazı eyaletlerde olağanüstü halin uygulandığı Japonya'da da salgına dair gelişmeler pay piyasalarının negatif ayrışmasında etkili oldu.

Bugün Asya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Çin'de 54,9'a yükselerek genişlemenin devam ettiğine işaret ederken, Japonya'da 47,4'e geriledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak 27.584 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 109,1 seviyelerinde dengelendi.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 3.475 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükselişle 3.280 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 primle 26.506 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 kazançla 54.339 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,4 artarak 7.503 puandan günü tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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