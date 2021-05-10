Son dakika haberi! Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi

Son dakika haberi! Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya piyasalarında, yeni haftada gündemin odağında demir, çelik ve bakır gibi emtia fiyatlarındaki gelişmelerin bulunduğunu belirten analistler, emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentileri üzerinden pay piyasalarında baskıya neden olduğunu söyledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,55 değer kazancıyla 29.518 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,34 yükselişle 109 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,27 artarak 3.427 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,63 yükselişle 3.249 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,76 artışla 49,581 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,20 düşüşle 28.572 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu
Magazin Eda Ece Burak Sergen Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Burak Yılmaz Ali Tandoğan Samet Aybaba Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Asya borsaları, Hong Kong hariç yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:01:48. #1.16#

title