Son dakika haberi: Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Son dakika habere göre Asya borsalarında Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, dünya genelinde karışık sinyaller veren makro ekonomik veriler sonrası destekleyici politikaların bir süre daha uygulamada kalabileceği beklentisiyle Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD'de para politikasını etkileyebilecek önemde olduğunu aktaran analistler, veriyle birlikte küresel pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Bugünkü iişlemlerde Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,84 artarak 3.597 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,97 azalarak 3.175 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 artışla 28.543 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 110,00 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla 57.673 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,12 primle 26.047 puanda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan