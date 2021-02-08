Son dakika haberi | Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
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Son dakika haberi | Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

08.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:58
Son dakika haberi | Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Son dakika ekonomi haberine göre Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Güney Kore'de sosyal mesafe önlemleri gevşetilirken, Japonya'da bazı şehirlerde olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasının gündemde olduğu bildirildi.

Tedbirlerin gevşetilmesinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 trilyon dolarlık destek paketine ilişkin iyimserlik de Asya tarafında pay piyasalarında yükselişi beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,1 artarak 29.388,5 puan oldu. Endeks böylece, Ağustos 1990'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 105,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 artışla 3.532 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 primle 51.373 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kazançla 29.307 puanda seyrediyor.

Son dönemde 3.050-3.150 puan bandında hareket eden Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,5 gerileyerek 3.091 puandan kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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