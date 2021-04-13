Son dakika haberi... Asya borsaları Çin hariç yükseldi
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Son dakika haberi... Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Son dakika haber... Asya borsalarında, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor

Asya borsalarında, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bugün Çin'de açıklanan ihracat verisinin martta yıllık yüzde 30,6 artmasına karşın tahminlerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,48 düşüşle 3.396 puana geriledi.

Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,04 yükselişle 6.976 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,72 artışla 29.751 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,07 yükselerek 3.169 puandan günü tamamladı.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,59 primle 48.164 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,27 kazançla 28.474 puanda seyrediyor.

Dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 109,3 seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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