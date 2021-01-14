Son dakika haberi! Asya borsaları Çin hariç yükseldi
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Son dakika haberi! Asya borsaları Çin hariç yükseldi

14.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:32
Son dakika haberi! Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Son dakika haberleri... Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

ABD Başkanlığı'na seçilen Biden'ın, göreve gelmesinin ardından hayata geçirme sözü verdiği destek paketine ilişkin detayları bugün paylaşması bekleniyor.

Bu gelişme öncesi yatırımcıların "bekle-gör" duruşuna geçtiği görülürken, Çin'de açıklanan aralık ayı dış ticaret verilerine göre, ihracat yıllık yüzde 18,1 ve ithalat yıllık yüzde 6,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Çin'de ekonomik güçlüklerin geride kaldığına işaret eden veri setine dış ticaretin de eklenmesine karşın, Şanghay bileşik endeksi kapanışta yüzde 0,9 azalarak 3.566 puana geriledi. Dün Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören endeksteki düşüşte, gelen kar satışları etkili oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 28.698 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 104,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 49.533 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 28.430 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 3.150 puanda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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