Son dakika haberi: Asya borsaları, Avustralya hariç yükseldi
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Son dakika haberi: Asya borsaları, Avustralya hariç yükseldi

Son dakika haberi: Asya borsaları, Avustralya hariç yükseldi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Asya borsalarında, Avustralya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Avustralya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası para politikasına ilişkin artan belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına yönelik tedirginliklere karşın küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seyrettiğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Çin'de açıklanan ihracat verisi, haziranda yıllık yüzde 32,2 artarak beklentileri aşarken, ithalat da aynı dönemde yüzde 36,7 yükseldi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,53 artarak 3.566 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,02 azalışla 7.332 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,77 yükselişle 3.271 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 28.718 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,03 azalışla 110,30 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,69 artışla 52.732 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,64 yükselişle 27.902 seviyelerinde bulunuyor.

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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