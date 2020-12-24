Son dakika haberi! ASPİLSAN enerjisiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katıyor
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Son dakika haberi! ASPİLSAN enerjisiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katıyor

24.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:33
Son dakika haberi! ASPİLSAN enerjisiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katıyor

Son dakika haberler... Türkiye'nin yerli sermayeyle kurulan milli kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara, hava ve denizde ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreterek savunma sanayisine destek veriyor.

Türkiye'nin yerli sermayeyle kurulan milli kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara, hava ve denizde ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreterek savunma sanayisine destek veriyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 1981'de hayırsever iş adamlarının katkılarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, askeri birliklerin ihtiyacına göre, kullanılan cihazlara özgü pil ve bataryalar üreterek, TSK'nin gücüne güç katan önemli firmalardan biri oldu.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, AA muhabirine, şirketin, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında edinilen tecrübelerden yola çıkarak kurulduğunu söyledi.

Savunma sanayisi için stratejik bir malzeme olan bataryaların ASPİLSAN Enerji tarafından üretildiğini anlatan Özsoy, diğer sektörlerin batarya ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar da yürüttüklerini ifade etti.

Özsoy, firma olarak yaklaşık 300 çeşit telsiz, silah, termal, robotik ve medikal batarya ve batarya sistemleri ürettiklerini dile getirdi.

Akıllı batarya yönetim sistemleri ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tek üreticisi olduğumuz nikel kadmiyum akülerimiz uçak ve helikopterler başta olmak üzere, raylı sistem araçlarında, deniz araçlarında, gemilerde ve insansız hava araçlarında kullanılmaktadır. Son dönemde şirketimiz açısında önemli bir faaliyet alanı olarak ön plana çıkan enerji depolama sistemlerinin tasarımına ve üretimine başlanmıştır. Ayrıca üretimini yaptığımız batarya ve pil bloklarının şarj cihazlarının da üretimini yapmaktayız. Özel tasarım şarj kabinleri ile batarya test cihazları da geliştirdiğimiz ürünlerdendir."

Ar-Ge çalışmaları sürüyor

TSK'ye son yıllarda önemli katkı sağladıklarına değinen Özsoy, "Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu telsiz bataryaları, gece görüş sistemi bataryaları, karıştırıcı sistem bataryaları, mayın tarama ve bomba imhalarında kullanılan robotik sistem bataryaları, füze ve güdüm kitlerinde kullanılan pil ve bataryalar, anti-torpido bataryaları, tanksavar sistem bataryaları gibi araçların enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik tüm batarya sistemlerini tasarlamakta ve üretmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Şirket bünyesinde üç Ar-Ge merkezi bulunduğunu anlatan Özsoy, Kayseri Ar-Ge Merkezinin çalışmalarını bataryalar üzerine yoğunlaştırdığını, batarya paketlerinin elektronik tasarımı, mekanik tasarımı ve yazılım geliştirmeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirildiğini vurguladı.

Özsoy, Avrupa Batarya Birliği ile Hammadde Birliği'ne bu yıl üye olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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