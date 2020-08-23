Son dakika haberi: ASKİ'ye borçlanma yetkisi veren mahkeme kararı kaldırıldı Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ASKİ'nin borçlanma talebinin reddi yönündeki kararına ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararı, Ankara 10. Bölge İdare Mahkemesince kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin ASKİ'nin borçlanma talebinin reddi yönündeki kararına ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararı, Ankara 10. Bölge İdare Mahkemesince kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ASKİ'nin 350 milyon lira kredi ile borçlanmasını reddeden kararını mahkemeye taşımış, Ankara 9. İdare Mahkemesi Belediye Meclisi'nin kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Fatih Ünal'ın itirazı üzerine dosyayı görüşen Ankara 10. Bölge İdare Mahkemesi, Ankara 9. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına hükmetti.

Kararın gerekçesinde, idare adına savunmanın aynı zamanda davacı olan Başkan Mansur Yavaş'ın yetkili kıldığı avukat tarafından yapıldığı, bu durumun davalı ve davacı tarafının birleşmesi sonucunu doğurduğuna işaret edildi.

Gerekçede, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 43. maddesi uyarınca Belediye Başkanı tarafından açılan davalarda temsil yetkisinin Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilinde olması gerektiği kaydedildi.

Bölge İdare Mahkemesince, yürütmenin durdurulması kararı kaldırılarak, söz konusu hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemeye gönderilmesi kararlaştırıldı.

"Belediyenin kendi imkanı varken..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi 1. Başkan Vekili Fatih Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Yavaş'ın beyanlarına göre belediyenin son 1 yıl içerisinde 1,4 milyar lira tasarruf ettiğini, buna göre belediyenin kendi imkanı varken borçlanmasına ilişkin talebin Belediye Meclisince kabul edilmediğini bildirdi.

Ünal, bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Belediye Meclisi'nin ASKİ'nin 350 milyon lira kredi ile borçlanmasını reddeden kararına karşı dava açıldığını hatırlattı.

Başkan Yavaş'ın, davada husumeti Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelttiğini, belediye tarafından savunma dilekçesinin de Başkana bağlı Hukuk Müşavirliği avukatları tarafından yapıldığını anlatan Ünal, avukatların yürütmeyi durdurma kararına itiraz dahi etmemesi üzerine müdahillik talebinde bulunduğunu, talebin idare mahkemesince kabul edildiğini kaydetti. Ünal, daha sonra yürütmenin durdurulması kararına itiraz ederek davayı Bölge İdare Mahkemesine taşıdıklarını aktardı.

Ankara 10. Bölge İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararını kaldırdığını ifade eden Ünal, "Mahkeme tarafından Belediye Başkanının, Belediye aleyhine açtığı davalarda Belediyeyi Meclis 1. Başkan Vekilinin savunması gerektiğiyle ilgili tüm belediyelere emsal olabilecek bir karar verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Belediyenin bu projeyi karşılayabilecek maddi gücünün bulunduğunu dile getiren Ünal, "Her konuşmasında belediye bütçesinin fazla verdiğinden bahseden Sayın Mansur Yavaş'ın böyle bir proje için ASKİ'yi kredi ile borçlandırması belediyenin gereksiz bir şekilde borçlanmasına yol açacaktır." görüşünü aktardı.

AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin, söz konusu projelerin belediyenin bütçesi ve imkanlarıyla yapılması gerektiği nedeniyle borçlanmaya itiraz ettiklerini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Mahkemeye itirazımızı yaptığımız halde yine de Ankaralı hemşehrilerimizin mevcut yönetim tarafından mağdur edilmemesi adına ASKİ projeleri için Belediye Meclisi tarafından borçlanma yetkisi verilmiştir. Şu bilinmelidir ki, Başkanlık yazıları ya da önergelerle Mecliste gündem olan Ankara ve Ankaralıların faydasına olacak kararların tamamında AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri hep olumlu yönde oy kullanmışlardır. Bölge İdare Mahkemesince itirazımız üzerine verilen karar çok yerinde ve tüm belediyelerde uygulanacak emsal niteliğinde bir karar olmuştur."

Kaynak: AA