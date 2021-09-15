Son dakika haberi: ASKİ Aydın'da yatırımlarını sürdürüyor - Haberler
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Son dakika haberi: ASKİ Aydın'da yatırımlarını sürdürüyor

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Son dakika haberi: ASKİ Aydın'da yatırımlarını sürdürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Kentin altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ekiplerinin hızlı ve etkin çalışmalarıyla içme suyu, yağmur suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon hattı yapım işlerine devam ediyor.

Kentin altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ekiplerinin hızlı ve etkin çalışmalarıyla içme suyu, yağmur suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon hattı yapım işlerine devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, var olan ve yeni oluşturulan içme suyu hatları ile birlikte; yenilenmiş yağmur suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon hatları oluşturuyor. Aydın Su Ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) hizmet odaklı çalışma anlayışıyla yapılan bu kalıcı yatırımlarla planlı şekilde modern bir altyapı ağı oluşturuluyor.

"İçme suyu hatları yenileniyor"

Vatandaşların günlük yaşam konforunu arttırmak için hizmetlerini sürekli kılan ASKİ ekipleri, eş zamanlı olarak farklı noktalarda içme suyu hattı yapım işleri gerçekleştiriyor. ASKİ ekipleri, Efeler'in Çiftlik ve Çine'nin Çatak Mahallelerinde içme suyu isale hattı yapım işlerine devam ederken, içme suyu şebeke hattı yapım ve yenileme işleri kapsamında ise Efeler'in Aşağı Kayacık, Çine'nin Akçaova ve Buharkent'in Ortakçı mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

"Yeni ve güçlü hatlar altyapı hatları oluşturuluyor"

Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yapım ve yenilemesi için de yoğun mesai yapan ASKİ; Nazilli'nin Ocaklı, Didim'in Cumhuriyet, Germencik'in Ortaklar ve Kuşadası'nın Davutlar mahallelerinde kanalizasyon hattı; Didim'in Cumhuriyet mahallesi alt sanayide ve Köşk'ün Çiftlik mahallesinde ise yağmur suyu hattı yapım çalışması gerçekleştiriyor.

ASKİ'nin çözüm odaklı hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, mahallelerinde yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haberi: ASKİ Aydın'da yatırımlarını sürdürüyor

Son dakika haberi: ASKİ Aydın'da yatırımlarını sürdürüyor

Son dakika haberi: ASKİ Aydın'da yatırımlarını sürdürüyor

Son dakika haberi: ASKİ Aydın'da yatırımlarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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