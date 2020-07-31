Son dakika haberi! ASKİ, 25 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! ASKİ, 25 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyor

Son dakika haberi... ASKİ, 25 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyor Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gölbaşı İlçesi Tulumtaş Mahallesi'nde yer alan Çevregöl Parlement Sitesi'nin yaklaşık 25 yıldır çözüm bekleyen su sorununun giderilmesi için çalışmaları son aşamaya getirdi.

31.07.2020 15:18 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:23

ASKİ, 25 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyor

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gölbaşı İlçesi Tulumtaş Mahallesi'nde yer alan Çevregöl Parlement Sitesi'nin yaklaşık 25 yıldır çözüm bekleyen su sorununun giderilmesi için çalışmaları son aşamaya getirdi. Sitedeki, içme suyu ve atık su (kanalizasyon) sorununu çözmek için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüren ASKİ yetkilileri, problemin ağustos ayı içinde çözüme kavuşturulacağı müjdesini verdiler.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara'nın yıllar içinde biriken su ve kanal sorunlarını adım adım çözüme kavuşturuyor. ASKİ ekipleri, son olarak 25 yıl önce kurulmasına rağmen, ancak 2 buçuk yıl önce şehir şebeke hattına bağlanan Çevregöl Parlement Sitesi'nin de su sorununu çözmek için kolları sıvadı ve çalışmaları son aşamaya getirdi. Site Yöneticisi Şükrü Durmuş, Gölbaşı'nda yer alan ve 196 bağımsız konuttan oluşan sitenin sorunun geçmişten gelen bir sorun olduğunu ifade ederek, sitenin yaklaşık 2 aydır içme ve kullanma suyu ihtiyacının kuyu suyu ve tankerle taşıma su şeklinde karşılandığını, sitenin atık su giderinin de şehir şebeke hattına bağlı olmadığını kaydetti. Sitenin atık su arıtma binasının ise işlemini Gölbaşı Belediyesi'ne ait 30 metrekarelik kısmını kullanması ve bu için 8 bin 800 liraya aylık kira bedeli ödemek zorunda kaldıklarını belirten Durmuş, bu durumun kendilerine çok büyük ekonomik yük getirdiğini vurguladı.

Gereken adımlar atıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatları doğrultusunda ASKİ yetkilileriyle sitelerinin alt yapı ve su sorunlarının çözümü konusunda diyalog halinde bulunduklarının altını çizen Durmuş, "ASKİ Genel Müdürlüğümüz de bu konuda elinden geleni yapıyor. Pandemi nedeniyle süreç biraz aksadı ancak gereken adımlar atıldı ve ihale yapıldı. Çözüme çok az kaldı" bilgisini verdi.

Pandemi ve hobi bahçeleri su tüketimini arttırdı

Çevregöl Parlement Sitesi'nin 25 yıldır yaşadığı içme suyu ve atık su sorununu çözmek için harekete geçen ASKİ Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı yetkilileri, İncek ve Tulumtaş Mahallelerinin imar planlarında değişiklik yapılması sonucunda artan emsal değerleri ile bölgedeki nüfus yoğunluğunun hızla arttığına dikkat çekerek, şunları söylediler:

"Bölgemizde pandemi süreci ile birlikte su kullanımında meydana gelen artış, dağıtım şebekesinin yetersiz kalmasına yol açtı. Hidrolik açıdan şebekenin en yüksek kotunda yer alan Tulumtaş Mahallesi de susuzluktan ilk etkilenen yerler arasında."

Bilkent Şehir Hastanesi yanındaki P18 pompa istasyonu ile başlayan terfii hattından sırasıyla PSW3, PSW4 ve PSW11 Çayyolu istasyonlarının beslendiğini kaydeden yetkililer, bunun yanı sıra bölgedeki su sorununun bir diğer nedeninin de son zamanlarda sayıları artan hobi bahçelerine bağlı fazla su tüketimi olduğunu açıkladı.

Çayyolu pompa basma hattının çapının büyütülmesiyle sorun çözüme kavuşacak

Bölgenin ana kaynağı konumunda yer alan PSW11 Çayyolu pompa istasyonunda pompa basma hattının çapının büyütülmesiyle birlikte, tesisin kolektör kapasitesi ve manevra kabiliyetininde arttırıldığını aktaran yetkililer, bu sayede de söz konusu sitenin su sorunun çözüme kavuşturulacağını kaydederek, şu bilgileri verdiler:

"PSW11SW10 basma hattı pompalarının kapasitesinin arttırılması işi ihalesi sonuçlandı. Ağustos ayı içerisinde problemin çözüme kavuşması için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! ASKİ, 25 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Spor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak Politika
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak Dünya
İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı
Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Tuma Çelik İlhan Cihaner Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Ivana Sert Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! ASKİ, 25 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 16:21:23. #1.15#
title