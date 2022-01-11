Son dakika haberi | Askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken, askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.A., M.S. ve A.A.'yı yakaladı. Şüpheliler, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. ve M.S. de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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