Son dakika haberi | Askeri helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı
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Son dakika haberi | Askeri helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı

31.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:28

Son dakika gelişmesine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, park pozisyonuna geçmek isteyen Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterin kuyruk kısmının aydınlatma direğine çarpması sonucu hasar oluştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, park pozisyonuna geçmek isteyen Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterin kuyruk kısmının aydınlatma direğine çarpması sonucu hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek isterken, kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı.

Olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

"Kazada yaralı ve can kaybı yok"

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 17.45'te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz."

Son dakika haberi | Askeri helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı
Son dakika haberi | Askeri helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı
Son dakika haberi | Askeri helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı
Son dakika haberi | Askeri helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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