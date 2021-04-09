Son dakika haberi | Askeri eğitim uçağı İzmir Foça açıklarında denize düştü (1)
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Son dakika haberi | Askeri eğitim uçağı İzmir Foça açıklarında denize düştü (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Askeri eğitim uçağı İzmir Foça açıklarında denize düştü (1)

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı.

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İzmir'de düşen askeri uçaktaki 2 pilot böyle kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

İZMİR - DHA  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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