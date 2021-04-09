Son dakika haberi | Askeri eğitim uçağı İzmir Foça açıklarında denize düştü (1)

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı.