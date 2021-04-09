Son dakika haberi | Askeri eğitim uçağı İzmir Foça açıklarında denize düştü (1)
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.
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İZMİR - DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı