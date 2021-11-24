Son dakika haberleri: Asker uğurlamaya giden otomobil kaza yaptı: 1 ağır yaralı

MANİSA (İHA) - Asker uğurlamaya giden otomobil kaza yaptı: 1 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde Afyon'dan Aydın'a asker uğurlamak için yola çıkan otomobil kaza yaptı. Tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilde 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afyon'dan Aydın'a asker uğurlamak için yola çıkan Recep Demir idaresindeki 47 AAJ 014 plakalı otomobil, Uşak'tan İzmir yönüne seyir halinde iken aynı yönde seyreden Selçuk Yenidünya idaresindeki 34 DLM 015 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yolun sağ tarafındaki toprak alanda durabilirken, araç içerisinde yolcu olarak bulunan Emine Demirbaşına aldığı darbe ile ağır yaralandı. Ağır yaralı Demir, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmasının ardından önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan tır ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından karayolu yeniden normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.